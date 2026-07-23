Єврокомісія допрацює пропозиції щодо санкцій для роскомбатантів з подальшим ухваленням восени

Європейська комісія ще має доопрацювати пропозицію щодо заборони на в’їзд в країни-члени Європейського союзу російським комбатантам. Ухвалення очікується восени.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам повідомив європейський чиновник. "Рада ЄС погодилася розглянути це питання у стислі терміни і попросила Європейську комісію з’ясувати (деталі – ІФ-У), повернутися зі звітом через два-три місяці та потім провести подальше обговорення", – сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, це рішення можна очікувати "десь восени, тобто в жовтні, тому що потрібно зробити кілька речей". "Заборона на візи для колишніх російських комбатантів – це дуже важливий захід також з точки зору безпеки для Європи. Цей захід був узгоджений в принципі, але ми повинні пов’язати санкції з візовою системою, і є кілька речей, які нам ще потрібно вирішити", – пояснив чиновник ситуацію.

Він наголосив, що в ЄС "повинні бути впевнені, що спосіб, яким це робиться, має бути сумісний та узгоджений з тим, що вже є у візовій та Шенгенській системі".