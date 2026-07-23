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ЄС затвердив 21-й пакет санкцій для РФ

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ЄС затвердив 21-й пакет санкцій для РФ
Фото: elements.envato.com

Рада Європейського союзу затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Про відповідне рішення у четвер повідомляє пресслужба європейської інституції.

"Сьогодні Рада ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її війну агресії проти України. Він включає жорсткі економічні санкції, що зачіпають сектори, що мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність підживлювати війну агресії проти України, а також найбільшу партію окремих переліків за останні чотири роки, загалом 218, з яких 48 фізичних осіб та 170 організацій", – йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС зазначили, що сьогоднішній пакет спрямований на подальше паралізування економіки та військової машини Росії. "Він є наслідком нещодавніх жорстоких військових ударів Росії, навмисно спрямованих на цивільну інфраструктуру, включаючи енергетичні, водопровідні та медичні заклади, культурні та релігійні об’єкти, що спричиняє серйозні труднощі для цивільного населення", – наголошується в пресрелізі.

ЄС залишається рішучим підтримувати та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру.

#єс #санкції_рф
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