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Події

У Слов'янську внаслідок авіаудару постраждало 10 людей – ОВА

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Російські окупанти вдень в четвер, 23 липня, скинули дві авіабомби на Слов’янськ, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок удару пошкоджено 7 багатоповерхівок.

На місці працюють усі відповідальні служби. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах. Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх", – наголосив Філашкін.

#авіаудар #словянськ
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