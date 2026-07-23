У Слов'янську внаслідок авіаудару постраждало 10 людей – ОВА

Російські окупанти вдень в четвер, 23 липня, скинули дві авіабомби на Слов’янськ, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Поранень зазнали 10 людей віком від 36 до 82 років", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок удару пошкоджено 7 багатоповерхівок.

На місці працюють усі відповідальні служби. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"Росіяни знову свідомо вдарили по житлових кварталах. Вони полюють на мирних людей і намагаються перетворити звичайне життя на постійний страх", – наголосив Філашкін.