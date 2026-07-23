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Зеленський обговорив із Ілларіоном Павлюком перспективи розвитку оборонних технологій

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Зеленський обговорив із Ілларіоном Павлюком перспективи розвитку оборонних технологій
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українським письменником та військовослужбовцем Ілларіоном Павлюком, під час якої обговорили, зокрема, технологізацію оборони та перспективи розвитку оборонних технологій.

"Зустрівся з Ілларіоном Павлюком – військовослужбовцем і відомим українським письменником. Подякував за захист України й українського – в усіх сенсах. Обговорили подальшу технологізацію нашої оборони, перспективи розвитку оборонних технологій. Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху", – написав він у Телеграм.

Як відомо зі сторінки Павлюка у Facebook, у жовтні 2023 року він завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та прийняв посаду начальника Управління преси та інформації Міноборони.

У липні 2026 року з нагоди Дня державності капітана Ілларіона Павлюка було нагороджено орденом Данила Галицького.

#павлюк_ілларіон #технології #зеленський
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