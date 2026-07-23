Зеленський обговорив із Ілларіоном Павлюком перспективи розвитку оборонних технологій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із українським письменником та військовослужбовцем Ілларіоном Павлюком, під час якої обговорили, зокрема, технологізацію оборони та перспективи розвитку оборонних технологій.

"Зустрівся з Ілларіоном Павлюком – військовослужбовцем і відомим українським письменником. Подякував за захист України й українського – в усіх сенсах. Обговорили подальшу технологізацію нашої оборони, перспективи розвитку оборонних технологій. Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху", – написав він у Телеграм.

Як відомо зі сторінки Павлюка у Facebook, у жовтні 2023 року він завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України та прийняв посаду начальника Управління преси та інформації Міноборони.

У липні 2026 року з нагоди Дня державності капітана Ілларіона Павлюка було нагороджено орденом Данила Галицького.