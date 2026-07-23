Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Федоров: Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони, бо вона реально визначає хід війни

2 хв читати
Додати як джерело
Федоров: Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони, бо вона реально визначає хід війни

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти, і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

"Я вдячний Президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, – Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони", – йдеться у коментарі Федорова, наданому журналістам у четвер ввечері.

Ексміністр розповів, що на запрошення президента в січні 2026 року його команда прийшла в Міністерство оборони з конкретним планом, як закінчити війну: захистити небо, зупинити фронт і завдати удару по економіці ворога.

"Ми назвали цей план AIR-LAND-ECONOMY. Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу", – додав Федоров.

За його словами, спільні результати "створили те, чого раніше не було, – вікно можливостей", щоб змусити РФ до миру силою, і "його не можна втратити".

Федоров заявив, що "жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони".

Він також запевнив, що для нього питання ніколи не було в посаді чи статусі, а лише в можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України.

#федоров #пропозицiї #зеленський #міністр_оборони
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна спробує найближчим часом обговорити з американською стороною пропозиції щодо перемовин – Зеленський

Україна спробує найближчим часом обговорити з американською стороною пропозиції щодо перемовин – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час вчорашньої розмови з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером…

Читати