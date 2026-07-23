Зеленський продовжує обговорювати з Федоровим його майбутню посаду – радник

Президент України Володимир Зеленський продовжує обговорювати з Михайлом Федоровим його майбутню посаду, тому зараз некоректно розкривати деталі щодо цього, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Ще триває цей діалог президента з Михайлом, тож некоректно розкривати його зміст", – сказав Литвин журналістам у четвер, відповідаючи на питання щодо можливих обов’язків Федорова на запропонованій йому посаді віцепрем’єр-міністра по військовим новаціям.

Раніше Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову декілька посад, остання – віцепрем’єр-міністра по військовим новаціям.

"Я вважаю, що і Михайло в команді. Я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей – віцепрем’єр-міністр України по військовим новаціям. І дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом главкома нашої армії, і з Генштабом, і безумовно з президентом України", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 липня неочікувано оголосив про рішення змінити прем’єр-міністра та уряд для реалізації "оновленої політичної стратегії". Голова держави запропонував на посаду міністра оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який очолив Міноборони лише у середині січня цього року.

Голова держави на зустрічі із фракцією правлячої партії "Слуга народу", за словами її учасників, пояснив своє кадрове рішення постійними конфліктами між ексміністром оборони та ексголовнокомандувачем Олександром Сирським, що підтвердив і сам Федоров. За словами останнього, на рішення про його звільнення також вплинула реформа системи оборонних закупівель та незадоволені нею. Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, але той відмовився від запропонованої посади радника.