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Ще шістьох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

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Ще шістьох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули на підконтрольну Україні територію: це дівчатка та хлопчики віком від 6 до 17 років, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Серед тих, кого вдалося врятувати, – 17-річний хлопець, який пережив окупацію та наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Окупанти змушували його вчити російський гімн, брати участь у пропагандистських заходах, а згодом намагалися втягнути у російську систему військового обліку. Сьогодні цей хлопець, як і ще п’ятеро дітей, перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі.

Прокудін зазначив, що від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вже вдалося повернути 116 дітей.

Повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine.

#херсонська_область #bring_kids_back_ua
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