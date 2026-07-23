Сили оборони відкинули ворога біля села Філія – DeepState

Сили оборони відкинули ворога поблизу с. Філія Новопавлівської сільської громади Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, село повністю опинилося у районі проникнення, а площа територій під контролем окупантів на покровському напрямку зменшилася на 6,69 кв. км, в той час як площа так званої "сірої" зони зросла на 1,27 кв. км.

Як повідомлялося, 20 липня район проникнення в Донецькій області переважно скорочувався, тобто у багатьох місцях просування ворога відбувалося шляхом закріплення у "сірій зоні".

Сумарно площа окупації на минулому тижні, за даними DeepState, зменшилась на 26,04 кв км, тоді як на позаминулому зросла на 33,28 кв км. Район проникнення зріс за тиждень на 47,84 кв. км, тоді як на позаминулому – на 42,45 кв. км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, минулого тижня площа окупації зменшувалась в середньому приблизно на 3,8 кв. км на добу, район проникнення зростав на 6,8 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 4,8 кв. км на добу.