Ірландія оголосила про новий пакет підтримки України на суму EUR125 млн

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та міністр закордонних справ і торгівлі Гелен МакЕнті цієї країни в четвер, 23 липня, оголосили про новий пакет двосторонньої підтримки України на суму EUR125 млн на 2026 рік, повідомляє пресслужба уряду Ірландії.

"Ця допомога включає виділення 100 млн євро на постачання Україні пріоритетного нелетального військового обладнання. Вона також передбачає виділення 25 млн євро на підтримку відновлення та захисту критичної інфраструктури України, з особливим акцентом на енергетику напередодні зими", – йдеться у повідомленні.

Виступаючи з Києва, Мартін заявив, що народ Ірландії солідарний з Україною та її народом у боротьбі проти аморальної та безпідставної агресивної війни Росії.

"На власні очі бачити наслідки російської кампанії повітряних ударів по містах України – це справді жахливо. Оголошена сьогодні підтримка допоможе Україні захиститися від цих атак і врятувати життя цивільного населення. Вона також допоможе Україні підготуватися до майбутньої зими, захистивши та відновивши енергетичну інфраструктуру", – зазначив він.

Мартін підкреслив, що підтримка України є головним пріоритетом для ірландського головування в Раді ЄС, і Ірландія продовжуватиме співпрацювати з партнерами з ЄС та міжнародними партнерами задля досягнення справедливого та тривалого миру й безпеки для України на основі принципів Статуту ООН, в основі яких лежать справедливість та відповідальність.

МакЕнті, у свою чергу, наголосила, що Ірландія докладатиме зусиль для збільшення тиску на Росію.

"Росія також знову цинічно націлює свої удари на критичну інфраструктуру України напередодні зими. Минулої зими мільйони людей залишилися без опалення та електроенергії при температурі -20 °C. Наша підтримка допоможе усунути ці збитки та сприятиме зусиллям із зміцнення стійкості напередодні майбутньої зими. Ми віддані підтримці шляху України до вступу в ЄС", – зазначила вона.

Президент України Володимир Зеленський подякував за надану підтримку, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми цінуємо, що в час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут: з нами, з Україною, ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається, ви знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя. Російські удари не припиняються жодного дня", – зазначив президент.