МЗС затвердило нові стратегічні документи з публічної дипломатії та комунікацій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав наказ про затвердження трьох нових стратегічних документів, які визначатимуть діяльність зовнішньополітичного відомства у сфері публічної дипломатії та стратегічних комунікацій на найближчі роки.

"Публічна дипломатія й стратегічні комунікації – це невіддільна частина національної безпеки України. Це самостійний напрям боротьби, позиції на якому треба утримувати щодня. Тут ми або пояснюємо світові, за що бореться Україна, – або цей простір заповнює хтось інший, зазвичай не на нашу користь", – цитують слова Сибіги у телеграм-каналі МЗС.

Зазначається, що нова Комунікаційна стратегія МЗС – базова рамка, що охоплює фундаментальні засади комунікацій: від цінностей до алгоритмів дій у кризових ситуаціях. Документ практично повністю оновлено з урахуванням реалій війни та інформаційного протистояння. Вперше запроваджено поняття комунікаційної спільноти МЗС, до якої, окрім офіційних каналів, належать громадянське суспільство, родини українських дипломатів та українські громади за кордоном.

Стратегія закріплює координаційну роль МЗС у зовнішній комунікації, вперше фіксує підходи до взаємодії із ЗМІ та журналістами, а також визначає пріоритет проактивної комунікації в умовах когнітивного протистояння. Окремо прописано рамку використання інструментів штучного інтелекту в комунікаціях МЗС.

Стратегія публічної дипломатії МЗС окреслює побудову емоційних, довірливих і партнерських зв’язків з аудиторіями у світі, наскрізними темами якої є війна, стійкість України та прагнення до миру і справедливості. Оновлена редакція охоплює нові напрями – культурну спадщину, історичну пам’ять, релігійну дипломатію, дипломатію креативних індустрій, моди й дизайну, а також молодіжну дипломатію.

Окремий документ – це Комунікаційна стратегія "Україна – держави Південно-Східної Азії" – перший документ МЗС, присвячений цьому регіону. Він продовжує регіональну політику, розпочату стратегіями "Україна-Африка" та "Україна-Латинська Америка і Карибський басейн", і передбачає роботу з регіоном його мовою, а не за узагальненим підходом. Стратегія містить локальний контекст, ключові наративи, можливості та принципи моніторингу й оцінки на основі даних щодо присутності й сприйняття України в регіоні.

Зазначається, що Стратегії розробив Департамент публічної дипломатії та стратегічних комунікацій МЗС за участі експертної команди. Робота тривала кілька місяців і включала консультації та стратегічні сесії з іншими відомствами, громадянським суспільством і експертами. У підготовці брали участь партнери з ПРООН, уряду Японії та Європейського Союзу, зокрема в межах Ініціативи з розбудови потенціалу стратегічних комунікацій ЄС-Україна.

Публічні версії стратегій оприлюднено на сайті МЗС України.