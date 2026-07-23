Міноборони допустило до використання в ЗСУ повнопривідний електромотоцикл МУЛ.Е

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах перший в Україні повнопривідний електричний мотоцикл МУЛ.Е.

На сайті відомства зазначають, що МУЛ.Е призначений для перевезення особового складу із озброєнням, малогабаритних вантажів, транспортування поранених, дорогами з різним покриттям та в умовах бездоріжжя.

"Цей мотоцикл має такі особливості: унікальна конструкція повного приводу 2×2; підвищена живучість (2 незалежні двигуни); малопомітність/безшумність застосування; високопродуктивні електродвигуни; малий час розгортання/згортання; тривалий час автономної роботи; значний запас ходу; висока мінна стійкість завдяки низькому тиску на поверхню; висока максимальна швидкість; передбачена можливість буксирування причепа з вантажем", – йдеться у повідомленні.

За інформацією МОУ, заряджених акумуляторів електромотоцикла вистачає на майже 100 км шляху. Крім того, на рамі МУЛ.Е встановлений додатковий бензиновий генератор, який заряджає штатні акумулятори. Він знімний, тому його можна використовувати як джерело живлення для: зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів зв’язку, FPV-дронів; забезпечення електроживлення підрозділу в польових умовах.

Завдяки застосуванню широких позашляхових шин і повного приводу електромотоцикл може рухатись складним бездоріжжям, по розмитому ґрунту, піску, глибокому снігу, заболоченій місцевості.

Транспорт створює низький тиск на поверхню, завдяки цьому не активує більшість мін, призначених для ураження автомобільної і броньованої техніки.

Під час випробувань МУЛ.Е підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і можливості для виконання військових місій.