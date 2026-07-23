Друкарні і видавництва можуть отримати до 16 млн грн на відновлення обладнання і до 30 млн грн – за пошкоджене майно – Бережна

Пошкоджені друкарні і видавництва можуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання і до 30 млн грн компенсації за пошкоджене майно, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Росія знищує українські книжки – лише за липень російські атаки знищили понад 1,5 мільйона примірників. Внаслідок російських обстрілів значних руйнувань зазнали друкарня "Конві плюс", видавництва "Книголав" і Mison.publishing", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, попередня сума збитків готової продукції, сировини та видань у виробництві становить близько 130 млн грн.

"Відновлення друкарень і підтримка видавничої галузі – питання культурної стійкості та національної безпеки", – наголосила вона.

Віцепрем’єрка розповіла, що під час наради з Міністерство економіки, за участі Української видавничої асоціації визначені доступні механізми державної підтримки: друкарні можуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії; програма страхування воєнних ризиків передбачає до 30 млн грн компенсації за пошкоджене майно; Мінекономіки консультує постраждалі видавництва та друкарні щодо можливої підтримки.

"Наше завдання – допомогти підприємствам відновити виробництво і забезпечити вихід нових українських книжок. Держава посилюватиме стійкість книжкової галузі та створюватиме умови для її відновлення і розвитку", – додала Бережна.

Як повідомлялось, у ніч проти 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйнувано видавництво MISON і постраждали офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

Пізніше міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що за попередніми оцінками, внаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тис. підручників для шкіл, їх потрібно друкувати заново. Зокрема, знищено понад 260 тис. надрукованих підручників для 9 класу; під удар потрапили підручники для 4 класу – приблизно 150 тис. примірників, які були у видавництва в роботі.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкодження видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.