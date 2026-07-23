Завдяки 21-му санкційному пакету вперше з'явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС – Власюк

В рамках 21 санкційного пакету Європейського союзу розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах – вперше з’явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Головний висновок прийнятого 21 санкційного пакета – Євросоюз учергове довів, що здатен доходити компромісів і тиснути далі. Звісно, не обійшлося без суперечок: окремі партнери знову намагалися політизувати свої прибутки від логістики російських енергоносіїв (зокрема щодо перевезення СПГ). Також з остаточного проєкту вилучили патріарха РПЦ Кирила та засновника "Лукойлу" Вагіта Алекперова. Але ключові та принципові речі вдалося відстояти", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Власюк перерахував новації 21-го пакету санкцій.

"Що увійшло до 21-го пакета: Замороження цінової стелі на нафту ($44,1/барель). На тлі стрибка світових цін автоматична формула могла б підняти ліміт, але ЄС "заморозив" перегляд на рік, щоб не дати Кремлю заробляти більше", – зазначив Власюк.

Стосовно тіньовий флоту РФ – до списку додали ще 50 суден. "Вперше під санкції потрапляє супутня інфраструктура – заправники (бункерування), порти, АЕС та НПЗ, які обслуговують або переробляють російську нафту. Також вводяться окремі положення щодо СПГ і перепродажу суден, які ухвалені в компромісному форматі: виняток для транспортування визначених обсягів СПГ із "Ямалу" до Китаю", – уточнив Власюк.

"Фінансовий сектор. Дуже масштабна історія – розширено заборони на транзакції ще з 90 банками, криптоплатформами та нафтотрейдерами у третіх країнах. Вперше з’явилася можливість повністю блокувати криптопослуги для обходу санкцій за межами ЄС", – наголосив він.

Щодо ВПК та торгівлі Уповноважений президента з санкційної політики наголосив на забороні експорту наземного обладнання для БПЛА, систем глушіння, специфічних металів та сплавів. Це – "удар по виробництву дронів і військової техніки", – сказав Власюк.

За його словами, під санкції потрапили майже 250 фізичних та юридичних осіб. Також уперше запроваджується заборона на в’їзд до ЄС для російських військових, які безпосередньо брали участь у війні проти України.

"Хочу підкреслити, значна частка пропозицій у цьому пакеті- це прямий результат аналітики та роботи української команди. Ми систематично передавали партнерам пріоритети, докази про схеми обходу санкцій через треті країни та нові компоненти в російській зброї", – наголосив Власюк.

"Дякуємо партнерам за роботу та системну підтримку. Ми вже працюємо над 22-м пакетом та окремими фокусними рішеннями – зокрема щодо причетних до депортації українських дітей та організаторів псевдовиборів на окупованих територіях", – додав він.

Як повідомлялося раніше у цей день, посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу узгодили 21-ий пакет санкцій для Росії. Про це по результатам засідання Комітету постійних представників (COREPER) журналістам повідомив європейський дипломат. Таким чином, технічна робота буде завершена, і письмова процедура прийняття буде розпочата сьогодні вдень.

За його словами, переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Європейського союзу так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій країнам ЄС ще 9 червня. Погодження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії затягнулося через захист національних інтересів окремих країн: опір Греції щодо перевалки скрапленого газу та заперечення Франції й Італії проти жорстких візових обмежень для колишніх військових РФ.

Афіни виступали проти заборони на транспортування російського зрідженого природного газу. У цьому процесі активно задіяні грецькі судновласники. Представники Греції аргументували, що заборона не позбавить Москву доходів, оскільки та знайде неєвропейських перевізників.

У підсумку зауваження Афін були частково враховані: ЄС зробив виняток для старих контрактів, укладених до початку повномасштабного вторгнення (до 24 лютого 2022 року). Виконання цих контрактів дозволено продовжувати, проте суворо заборонено нарощувати обсяги перевезень. Рада Євросоюзу переглядатиме доцільність цього винятку щороку.