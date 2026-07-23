Група "Конві" очікує від уряду допомогу на відновлення приміщень та друкарських станків – комерційна директорка

Група "Конві" очікує від уряду допомогу на відновлення виробничих приміщень та друкарських станків, які постраждали від російського обстрілу, повідомила комерційна директорка Вікторія Гайдай.

"Є машини, які частково пошкоджено, є машини, які, на жаль, взагалі не підлягають відновленню… Наразі ще загальні обсяги збитків завданого удару ми не розуміємо. Однозначно зможемо повернутися до роботи. Нам ще потрібно декілька днів, щоб остаточно зрозуміти, які у нас залишилися потужності", – сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер, додавши, що частину палітурного обладнання вдалося відновити.

Вона сказала, що терміни відновлення залежать від того, чи підтримає підприємство уряд, Міністерство культури та Міністерство освіти і науки і чи не будуть зволікати з допомогою.

"Найбільше нам потрібно відновлення виробничих приміщень та друкарських станків", – наголосила вона.

Серед іншого, вона розповіла, що внаслідок атаки втраченно підричники з української мови і літератури та правознавства для 9-го класу, підручники з англійської мови для 4-го класу.

За словами Гайдай, ці підручники треба буде передруковувати, тому вони не встигнуть потрапити до шкіл до 1 вересня, і компанія проситиме відтермінувати строки доставки.

Як повідомлялось, у ніч проти 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйнувано видавництво MISON і постраждали офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

Пізніше міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що, за попередніми оцінками, внаслідок російського удару 19 липня знищено понад 410 тис. підручників для шкіл, їх потрібно друкувати заново. Зокрема, знищено понад 260 тис. надрукованих підручників для 9 класу; під удар потрапили підручники для 4 класу – приблизно 150 тис. примірників, які були у видавництва в роботі.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкодження видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.