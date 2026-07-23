Фонд Олени Пінчук та Міноборони розпочали співпрацю у сфері здоров'я військовослужбовців

Фонд Олени Пінчук та Міністерство оборони почали реалізацію спільної ініціативи, спрямованої на посилення системи профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів "B" і "C".

Як повідомляється у пресрелізі Фонду, згідно з відповідним меморандумом між Фондом та Департаментом охорони здоров’я Міноборони, на базі Третього армійського корпусу буде розроблений алгоритм розширення доступу військовослужбовців до тестування та лікування ВІЛ та вірусних гепатитів під час військової служби.

Фонд, зокрема, надасть Третьому армійському корпусу швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити "B" і "C" та сифіліс, набори реагентів для лабораторної діагностики, а також препарати для лікування гепатиту "C".

Окремим напрямом проєкту є розробка та впровадження багаторівневої інформаційно-освітньої кампанії, спрямованої на профілактику нових випадків інфікування і рівня стигми у військовому середовищі, а також розробка антидискримінаційної політики щодо військовослужбовців, які живуть з ВІЛ та/або вірусними гепатитами "B" і "C".

"Партнерство має на меті напрацювання моделей медичної допомоги, які у подальшому можуть бути масштабовані на інші підрозділи Сил оборони України та інтегровані у систему громадського здоров’я сектору безпеки й оборони, зокрема, у сфері протидії епідемії ВІЛ та вірусних гепатитів", – зазначили у Фонді.