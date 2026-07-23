Зеленський до партнерів: Головне – не має бути дефіциту ракет для Patriot

На тлі обстрілів російськими окупантами Павлограда, Херсона, Одеси президент України Володимир Зеленський закликав партнерів закрити дефіцит ракет для ЗРК "Петріот".

"Щодня Росія продовжує тероризувати наших людей. Застосовує по Україні різні типи зброї: авіабомби, ракети, дрони. Дуже важливо, щоб ми могли протидіяти цьому. Наші партнери знають, які рішення можуть допомогти, і головне – не має бути дефіциту ракет для "Петріотів". Важливо, щоб партнери це почули. Працюємо 24/7 на всіх рівнях", – написав він у телеграмі у четвер.

Як зазначив президент, у Павлограді станом на зараз відомо про трьох загиблих через російський удар авіабомбами по території підприємства.

"Росіяни били авіабомбами й по Херсону. Пошкоджено багатоквартирні та звичайні житлові будинки, дитячу обласну клінічну лікарню, навчальні заклади. Є поранені люди. Були російські удари й по критично важливій інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Били ракетами по Одещині", – навів він приклади атак загарбників по мирних містах України лише за половину дня.