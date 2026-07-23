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Ірландія працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС – прем'єр

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Ірландія працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС – прем'єр
Фото: https://www.facebook.com/michealmartintd/

Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу працюватиме над якнайшвидшим відкриттям чотирьох наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

"Минулого тижня ми відкрили переговори щодо другого кластеру, і будемо працювати над відкриттям наступних кластерів якомога швидше", – сказав він на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.

Прем’єр також підтвердив, що Ірландія й надалі підтримуватиме посилення санкційного тиску на Росію.

"Ірландія завжди підтримувала і завжди підтримуватиме жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити її припинити цю війну", – сказав він.

За словами прем’єра, під час головування Ірландії в Раді ЄС було досягнуто домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти РФ. Він також висловив сподівання, що Євросоюз почне працювати над 22-им санкційним пакетом.

#кластери #мартін_міхал #єс_україна #ірландія
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