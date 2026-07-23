Україна спробує найближчим часом обговорити з американською стороною пропозиції щодо перемовин – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час вчорашньої розмови з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером обговорювалися ідеї щодо продовження перемовин.

"Що стосується американців, ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я розумію, що це за ідеї, які презентували коротко мені вчора, тому що це була розмова довга, але телефоном, без зайвих деталей. Я отримав відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

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