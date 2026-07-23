Зеленський запропонував посаду посла США Свириденко, ще визначається з посадою Умєрова

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він розмірковує щодо нової посади Рустема Умєрова та додав, що пропонував Юлії Свириденко посаду посла США в Україні.

"Я думаю про це (над посадою Умєрова – ІФ-У). У нас є обговорення із Рустемом і з Юлією (Свириденко – ІФ-У) Ми повернемось до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, при всій повазі до Ольги Стефанішиної, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

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