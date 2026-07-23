Зеленський повідомив, що незадоволений планами стійкості регіонів на зиму

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він незадоволений відсотком виконаних робіт у планах стійкості регіонів щодо підготовки на майбутню зиму.

"Логістика, зерно, сільське господарство, енергетика – все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи між нами – повністю не задоволений. Я бачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

Глава держави наголосив на необхідності фокусуватися на виконанні планів стійкості всіма областями.

Зеленський 22 липня обговорив з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким оновлені підходи до кадрової політики уряду, а також фіксацію зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад.