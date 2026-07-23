Зеленський очікує від Драпатого пропозицій щодо кадрового перезавантаження в армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого пропозицій щодо перезавантаження кадрів у структурі армії.

"Безумовна важлива єдність. Тому важлива єдність Міністерства оборони і військового керівництва нашої держави, воїнів наших. Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового главкома", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новому керівництву Міністерства оборони та армії необхідно виконувати спільно головні завдання.

"Драпатому і Хмарі (тво міністра оборони – ІФ-У) доведеться виконати головне завдання на сьогодні після довгої виснажливої війни для всіх. Це те завдання, яке я ставив і Федорову, і Сирському, тому що не можна розділяти відповідальність і шукати, хто винен, а хто ні", – сказав Зеленський.

За його словами, питання посилення протиповітряної оборони, роботи територіальних центрів комплектування та "нормального обличчя мобілізації" мають вирішуватися спільно.

"Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо можна так сказати, обличчя мобілізації – все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, у союзі. На жаль, такого союзу раніше не сталося", – наголосив президент.

Зеленський також побажав новому головкому "успіху і тільки перемоги", додавши, що у Драпатого "є деякі інноваційні речі".

"У Сирського також дуже сильні були фахові операції. Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Гнатов, скажімо так, не відпочивали. А передавали б усім новому командуванню, щоб були десь поруч, щоб допомагали, щоб радилися", – резюмував президент", – резюмував Зеленський.

22 липня Зеленський підписав указ про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Відповідний указ №630/2026 опубліковано на сайті президента у середу.

Водночас указом №627/2026 з посади головнокомандувача ЗСУ звільнено Олександра Сирського.

Крім того, згідно з указом №628/2026, президент звільнив Драпатого з посади Командувача об’єднаних сил ЗСУ.