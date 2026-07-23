Росія буде збільшувати удари по суднах, щоб блокувати зерновий коридор, – Зеленський

Україна буде готуватися до проходження зими, оскільки є виклики щодо енергетики та сільського господарства, зокрема, Росія буде збільшувати удари по суднах, щоб блокувати зерновий коридор, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І ми бачимо, дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну: бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є військові, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть, хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватись до плану проходження зими", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

Президент додав, що перед першим віцепрем’єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем постає питання щодо проходження зими. Також окрема людина має відповідати за сільське господарство, оскільки РФ блокуватиме зерновий коридор Україні.

"Ми це розуміли вже пару місяців назад, що вони (росіяни – ІФ-У) будуть робити. Вони будуть робити все, щоб блокувати нам зерновий коридор. Вчора жодне судно не змогло зайти на порт. Тобто вони (РФ – ІФ-У) били по всіх суднах. Вони будуть це збільшувати (удари – ІФ-У). Розуміючи це, ми бачили плани русскіх пару місяців назад. І тому прийняли рішення, що окрема людина повинна займатися саме цим (сільським господарством – ІФ-У)", – зазначив Зеленський.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький 22 липня повідомив, що останні удари ворога по портовій інфраструктурі та суднам, особливо обстріл трьома ракетами судна з кукурудзою 19 липня, що вбив 10 моряків, призвів до тимчасової зупинки заходу суден за агропродукцією в чорноморські порти України.