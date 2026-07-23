Зеленський запропонував Федорову посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову декілька посад, остання – віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

"Я вважаю, що і Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей – віцепрем’єр-міністр України по військовим новаціям. І дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом главкома нашої армії, і з Генштабом, і безумовно з президентом України", – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві у четвер.

Президент також повідомив, що перед новим секретарем РНБО Ігорем Клименко постає завдання щодо проходження зими.

"ДСНСники його (Клименка – ІФ-У) показали вищий рівень, допомагали цивільним, військовим, всім. І після будь-яких атак я чекаю системного підходу, щоб РНБО закрило всі актуальні речі", – пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 липня неочікувано оголосив про рішення змінити прем’єр-міністра та уряд для реалізації "оновленої політичної стратегії". Голова держави запропонував на посаду міністра оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який очолив Міноборони лише у середині січня цього року.

Голова держави на зустрічі із фракцією правлячої партії "Слуга народу", за словами її учасників, пояснив своє кадрове рішення постійними конфліктами між ексміністром оборони та ексголовнокомандувачем Олександром Сирським, що підтвердив і сам Федоров. За словами останнього, на рішення про його звільнення також вплинула реформа системи оборонних закупівель та незадоволені нею. Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, але той відмовився від запропонованої посади радника.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національної поліції Івана Вигівського міністром внутрішніх справ.

За призначення членів уряду на пленарному засіданні в четвер, яке відбувалося пакетом (крім міністра оборони і міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент), проголосували 264 народних депутати.

На посаді міністра внутрішніх справ Вигівський змінив Ігоря Клименка, який обіймав посаду з лютого 2023 року.

17 липня Зеленський запропонував посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони Ігорю Клименко, відповідний указ про призначення готується.