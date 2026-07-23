Троє чоловіків загинули в Златополі Харківської області через необережне поводження з гранатою

Поліція встановлює обставини загибелі трьох чоловіків у Златополі (Харківська обл.) ввечері 22 липня.

"За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", – повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, троє чоловіків (двоє 2003 року народження, третій – 1999 року народження) вживали алкогольні напої біля машини. За словами очевидців, один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той знайшов у кишені кофти гранату. Унаслідок необережного поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, граната вибухнула. Від отриманих травм всі троє чоловіків загинули на місці.