Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Троє чоловіків загинули в Златополі Харківської області через необережне поводження з гранатою

1 хв читати
Додати як джерело
Троє чоловіків загинули в Златополі Харківської області через необережне поводження з гранатою
Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини загибелі трьох чоловіків у Златополі (Харківська обл.) ввечері 22 липня.

"За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", – повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, троє чоловіків (двоє 2003 року народження, третій – 1999 року народження) вживали алкогольні напої біля машини. За словами очевидців, один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той знайшов у кишені кофти гранату. Унаслідок необережного поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, граната вибухнула. Від отриманих травм всі троє чоловіків загинули на місці.

#граната #харківська_область
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна спробує найближчим часом обговорити з американською стороною пропозиції щодо перемовин – Зеленський

Україна спробує найближчим часом обговорити з американською стороною пропозиції щодо перемовин – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час вчорашньої розмови з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером…

Читати