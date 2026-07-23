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Події

Зеленський та Мартін вшанували пам'ять полеглих українських воїнів

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Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін у Стіни пам’яті біля Михайлівського собору у Києві вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.

"Цінуємо незмінну повагу Ірландії до наших людей. Сьогодні свій візит до України Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін розпочав із вшанування пам’яті наших загиблих воїнів. Так само Ірландія розпочала й своє головування в Раді ЄС – із шани до тих, хто сьогодні захищає всю Європу, до Українського народу. Дякуємо Ірландії за цю солідарність з Україною та нашими людьми", – написав він у Телеграм.

Як повідомлялось, Мартін у четвер прибув із візитом до Києва, як очікується, він проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським, відвідає український парламент та зустрінеться з її спікером, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ.

#мартін_міхал #зеленський
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