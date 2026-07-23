Профільний комітет звернув увагу нового віцепрем'єра Ченцова на добір нового керівника ДБР та конкурси на прокурорські посади

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу очікує, що новий віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов буде краще "чути парламент", заявила голова комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Обговорили досить широке коло завдань. Насамперед слід звернути особливу увагу на зобов’язання, які увійшли у проміжні бенчмарки (умови) першого кластеру "Основи" і які є критично-важливими для оцінки нашого поступу та реального руху до членства. Наприклад, не можна допустити, щоб процес добору нового керівника ДБР відбувався за старими правилами. Уже минула половина 2026 року, а антикорупційної стратегії, яку ми мали почати виконувати вже цьогоріч, досі немає. Так само не бачу у влади апетиту повертати конкурси на прокурорські посади", – написала Климпуш-Цинцадзе в мережі Facebook за результатами зустрічі.

За її словами, партнери дуже уважно стежать за цими та багатьма іншими речами зі сфери захисту демократії, верховенства права, антикорупції та забезпечення реальних свобод, починаючи зі свободи медіа.

"Також із колегами плануємо продовжити співпрацю з урядом у частині виконання Стратегії інтегрованого управління кордонами і оновлення цього документа. Окремо звернула увагу на наші зобов’язання у сфері захисту довкілля та те свавілля, яке бачимо, зокрема, на Закарпатті, в царині їх порушень. Надіюся на увагу і до цього питання", – написала вона.

В свою чергу, в Офісі віцепрем’єра зазначили, що на на засіданні комітету сторони обговорили актуальний стан переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, імплементацію реформ, а також подальшу координацію роботи між Урядом, Верховною Радою та профільним парламентським Комітетом.

"Всеволод Ченцов наголосив, що ключовими завданнями залишаються просування переговорів про вступ України в ЄС, зокрема якнайшвидше відкриття чотирьох переговорних Кластерів, виконання проміжних критеріїв (бенчмарків) у межах Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС", адаптація законодавства України до права ЄС та реалізація зобов’язань у межах Ukraine Facility", – йдеться в повідомленні.

За словами Ченцова, уряд зацікавлений в максимально тісній координації з Радою та прагне завчасно консультуватися з профільними комітетами, Європейською Комісією та ділитися її висновками з депутатами.

Зазначається, що окрему увагу присвятили забезпеченню переговорного процесу на законодавчому рівні.

Зокрема, Ченцов зазначив, що уряд працює над актуалізацією плану законопроєктної роботи, зокрема щодо повторного внесення законодавчих ініціатив, які потребують цього після зміни складу Кабміну, а також над визначенням пріоритетних законопроєктів, необхідних для виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила представника України при ЄС Всеволода Ченцова віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.