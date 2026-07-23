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Сибіга обговорив з Барро атаки РФ у Чорному морі, посилення ППО та підготовку до зими

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Сибіга обговорив з Барро атаки РФ у Чорному морі, посилення ППО та підготовку до зими
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час якої зокрема, обговорив посилення російських атак у Чорному морі, підтримку у сфері протиповітряної оборони та підготовку до прийдешньої зими.

"Сторони обговорили посилення російських атак у Чорному морі, зокрема удари по українських портах і цивільних суднах. Ці атаки загрожують свободі судноплавства, перешкоджають експорту зерна і, що ще важливіше, вимагають рішучої та скоординованої міжнародної відповіді", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МЗС.

Глави МЗС України та Франції також зосередилися на тому, як головування Франції у Групі семи може допомогти мобілізувати таку відповідь, посилити морську безпеку та збільшити тиск на Росію.

"Ми також обговорили додаткову підтримку у сфері протиповітряної оборони, підготовку до прийдешньої зими та подальшу підтримку Францією вступу України до ЄС. Вдячний Франції за її лідерство та непохитну підтримку", – підсумував Сибіга.

#сибіга #барро
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