В Україні буде помірне тепло, але пройдуть короткочасні дощі з грозами

В Україні у п’ятницю, 24 липня, вночі на заході, сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 19°; вдень 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві у п’ятницю вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 липня найвища температура вдень була 34,9° в 2009р., найнижча вночі 6,5° в 1885р.

У суботу, 25 липня, в Україні вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на південному сході країни до 19°; вдень 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.