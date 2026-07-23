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З Польщі екстрадовано підозрюваного у шахрайстві із "зеленим" тарифом

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До України із Польщі екстрадовано 44-річного власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не вироблялася, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"16 липня 2026 року компетентні органи Республіки Польща передали підозрюваного українській стороні. Екстрадицію за дорученням Офісу Генерального прокурора забезпечила Дніпропетровська обласна прокуратура", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, у 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії.

"На електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, який відображав показники, що у десять разів перевищували фактичні. На підставі цих даних він отримував виплати за "зеленим" тарифом.

За даними прокуратури, для приховування втручання у роботу приладу підозрюваний залучив майстра підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими оформлював документи про справність лічильника без належної перевірки.

В повідомленні уточнюється, що за реалізацію схеми організатор пообіцяв майстру 10% від незаконно отриманих коштів.

"Упродовж 2019-2022 років підозрюваний незаконно одержав майже 1,3 млн грн. Після викриття схеми він виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук", – інформують у відомстві.

Стосовно майстра підприємства та чотирьох його підлеглих – обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

#польща #зелений_тариф #екстрадиція
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