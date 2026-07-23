Атака на Павлоград: троє загиблих, щонайменше 10 поранені – ОВА

Троє людей загинули, щонайменше десять дістали поранень через атаку ворога на підприємство харчової промисловості у Павлограді, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули, щонайменше десять – дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Усі поранені у лікарні, їм надають необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у четвер.

Раніше у цей день Ганжа повідомив про атаку на підприємство харчопрому та про пожежу, що виникла через неї.