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Події

Атака на Павлоград: троє загиблих, щонайменше 10 поранені – ОВА

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Троє людей загинули, щонайменше десять дістали поранень через атаку ворога на підприємство харчової промисловості у Павлограді, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули, щонайменше десять – дістали поранень через атаку росіян на Павлоград. Усі поранені у лікарні, їм надають необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у четвер.

Раніше у цей день Ганжа повідомив про атаку на підприємство харчопрому та про пожежу, що виникла через неї.

#удар_рф #павлоград #жертви
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