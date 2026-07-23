Екскерівнику КП у Києві повідомлено про підозру за нанесення збитків на понад 475 тис. грн

Поліцейські Києва повідомили про підозру екскерівнику комунального підприємства (КП) "Плесо" за розкрадання 475 тис. грн на спорудженні артезіанської свердловини на Троєщині, повідомляє поліція Києва у четвер.

"У 2024 році КП "Плесо" виступало замовником робіт із будівництва артезіанської свердловини у зоні відпочинку "Троєщина" Деснянського району. Виконання робіт було доручено приватному підприємству, а загальна вартість договору склала майже 3,4 млн грн", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Але у ході розслідування слідчі встановили, що керівник КП "Плесо" підписав акти приймання виконаних робіт, у яких містилися недостовірні дані щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і обладнання.

"Зокрема відповідні показники у проєктно-кошторисних документах були суттєво завищені, внаслідок чого бюджету Києва завдано збитків на суму понад 475 тис грн", – підкреслюють у поліції Києва.