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Екскерівнику КП у Києві повідомлено про підозру за нанесення збитків на понад 475 тис. грн

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Поліцейські Києва повідомили про підозру екскерівнику комунального підприємства (КП) "Плесо" за розкрадання 475 тис. грн на спорудженні артезіанської свердловини на Троєщині, повідомляє поліція Києва у четвер.

"У 2024 році КП "Плесо" виступало замовником робіт із будівництва артезіанської свердловини у зоні відпочинку "Троєщина" Деснянського району. Виконання робіт було доручено приватному підприємству, а загальна вартість договору склала майже 3,4 млн грн", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Але у ході розслідування слідчі встановили, що керівник КП "Плесо" підписав акти приймання виконаних робіт, у яких містилися недостовірні дані щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і обладнання.

"Зокрема відповідні показники у проєктно-кошторисних документах були суттєво завищені, внаслідок чого бюджету Києва завдано збитків на суму понад 475 тис грн", – підкреслюють у поліції Києва.

#плесо #розкрадання
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