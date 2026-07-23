Глави МЗС України та Молдови обговорили спільні наступні кроки на шляху до вступу в ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що Сибіга ще раз привітав свого колегу з повторним призначенням на посаду. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, спільні наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів.

"Особливу увагу приділили ситуації з безпекою в Чорному морі. Постійні атаки Росії на цивільні судна та портову інфраструктуру України становлять пряму загрозу свободі судноплавства в Чорному морі. Їхні наслідки виходять далеко за межі України, впливаючи на регіональну та глобальну продовольчу безпеку", – зазначили у пресслужбі МЗС України.

"Ми домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна. Ми також домовилися підтримувати тісну координацію, і я запросив віцепрем’єр-міністра Міхая Попшоя відвідати Україну найближчим часом", – цитує пресслужба очільника МЗС України.

Україна та Молдова йдуть до Європейського Союзу разом, виконують реформи та відкривають переговорні кластери. Обидві країни отримали статус кандидатів у червні 2022 року і тепер продовжують спільний рух до членства

У червні 2026 року Європейський Союз офіційно відкрив переговорні кластери з Україною та Молдовою. Європейська комісія зазначає, що обидві держави виконали умови для подальшого відкриття нових переговорних напрямків.

22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), наступну спробу заплановано на 1 вересня.

Як повідомлялося, під час засідання робочої групи COELA 17 липня Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України, але погодилася щодо кластера №3 для Молдови. Однак цей варіант не знайшов підтримки більшості держав ЄС і жодного рішення не прийняли.

Раніше також повідомлялося, що Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".