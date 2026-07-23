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Прем'єр Ірландії прибув до Києва

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Прем'єр Ірландії прибув до Києва
Фото: https://www.facebook.com/michealmartintd/

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін (Micheál Martin), чия країна цього півріччя головує у Раді Європейського Союзу, прибув із візитом до Києва. Як очікується, він проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Irish Examiner.

"Під час свого візиту до столиці України він відвідає український парламент та зустрінеться з її спікером, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ", – йдеться у повідомленні видання.

Також планується відвідати цивільні райони Києва, постраждалі від нещодавніх атак Росії, та зустрінеться з міжнародними організаціями та благодійними організаціями, які допомагають постраждалим від нападів за фінансування з боку Ірландії.

Мартін заявив, що відвідує Україну "щоб підкреслити незмінну солідарність ЄС та Ірландії з українським урядом та народом України".

"Зазнавши понад чотири роки жорстокої агресії проти свого народу та території, Україна продовжує демонструвати величезну стійкість та мужність перед обличчям невпинних російських атак, які посилилися на Київ та інші частини країни останніми тижнями", – сказав Мартін.

"Підтримка України є центральним пріоритетом ірландського головування в ЄС. Цей візит – це можливість почути безпосередньо від президента Зеленського та прем’єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях та потреби українського уряду, який вже п’ятий рік захищає свою країну від російської агресії", – сказав Мартін.

1 липня Ірландія розпочала своє головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до кінця грудня 2026 року. Цю роль країна перейняла від Кіпру.

#київ #візит #мартін_міхал
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