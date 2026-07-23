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Рубіо заявив, що обговорив із Лавровим американо-російські відносини та припинення війни в Україні

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Рубіо заявив, що обговорив із Лавровим американо-російські відносини та припинення війни в Україні
Фото: https://www.axios.com

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що на полях міністерського саміту АСЕАН у Манілі обговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим російсько-американські відносини та необхідність припинення бойових дій в Україні.

"Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах міністерської зустрічі АСЕАН. Ми обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни між Росією та Україною", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомив старший міжнародний кореспондент Радіо "Свобода" Майк Екель, зустріч тривала близько півгодини.

"Лавров і Рубіо сьогодні в Манілі. Переговори тривали лише близько 30 хвилин. За інформацією Держдепа: обговорили "американо-російські відносини та необхідність припинення російсько-української війни". За інформацією МЗС РФ: обговорювалися питання відновлення повного дипломатичного складу, Україна, "прихильність до Анкоріджських угод", – написав він у соцмережі Х.

#рубіо #лавров
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