Кабмін пропонує Раді не включати виплату "єСадок" до оподатковуваного доходу

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо невключення до оподатковуваного доходу платника податку суми щомісячної грошової виплати "єСадок".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, з метою створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання державної підтримки сім’ям з дітьми у вигляді щомісячної грошової виплати "єСадок" законопроєктом пропонується не включати суму виплати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Як повідомлялося, "єСадок" передбачає щомісячну підтримку для сімей з дітьми дошкільного віку (від 3 до 6 років, а для дітей з особливими освітніми потребами – до 7-8 років), якщо громада не змогла забезпечити дитині місце у садочку або необхідний обсяг послуг догляду. Розмір виплати – 8 тис. грн, для дітей з інвалідністю – 12 тис. грн.