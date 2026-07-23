Фон дер Ляєн: Узгоджений 21-й пакет санкцій ще на рік заморожує граничну ціну на нафту, заборонить в'їзд для бойовиків, збільшить економічний тиск на РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що узгоджений послами країн-членів Європейського союзу 21-ий пакет санкцій для Росії ще на один рік заморожує граничну ціну на нафту, буде переслідувати допомогу "тіньовому флоту" РФ та заборонить в’їзд в ЄС для бойовиків.

"Я вітаю угоду щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, коли Україна нарощує військовий імпульс, наші санкції продовжують послаблювати економічні основи військових зусиль Росії", – прокоментувала вона у четвер ухвалене послами рішення на своїй сторінці в соцмережі Х.

Президент Європейської комісії констатувала, що у санкційний список буде додано ще 32 російські банки, для яких буде заборонено транзакції, а також криптовалютні фірми та платформи для торгівлі нафтою.

"Заморожуємо коригування граничної ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не вигравала від ринкових потрясінь. Вперше ми націлюємося на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. І ми зробили важливий крок до офіційної заборони в’їзду російських бойовиків до ЄС", – перерахувала фон дер Ляєн узгоджені заходи.

У цьому зв’язку вона висловила "велику подяку" головуючий в Раді Європейського союзу Ірландії "за сприяння цій угоді".