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Головуюча в ЄС Ірландія: 21-й пакет санкцій для РФ ще більше тисне на потоки її доходів

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Головуюча в ЄС Ірландія: 21-й пакет санкцій для РФ ще більше тисне на потоки її доходів

Міністр закордонних справ, торгівлі та оборони головуючої в Раді Європейського союзу Ірландії Хелен МакЕнті (Helen McEntee) заявляє, що ухвалений послами 21-й пакет санкцій ще більше буде тиснути на потоки доходів, які Росія використовує для продовження війни проти України.

Відповідний допис вона зробила у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи ухвалене послами рішення.

"Рада, що ми узгодили 21-й пакет санкцій у перші тижні президентства Ірландії. Цей пакет ще більше спрямований на потоки доходів Росії, перешкоджає її тіньовому флоту та порушує її ланцюги поставок", – заявила МакЕнті.

При цьому міністр наголосила, що Європа продовжує підтримувати Україну проти жорстокої агресивної війни Росії.

#санкцій_рф #ірландія
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