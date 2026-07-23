Головуюча в ЄС Ірландія: 21-й пакет санкцій для РФ ще більше тисне на потоки її доходів

Міністр закордонних справ, торгівлі та оборони головуючої в Раді Європейського союзу Ірландії Хелен МакЕнті (Helen McEntee) заявляє, що ухвалений послами 21-й пакет санкцій ще більше буде тиснути на потоки доходів, які Росія використовує для продовження війни проти України.

Відповідний допис вона зробила у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи ухвалене послами рішення.

"Рада, що ми узгодили 21-й пакет санкцій у перші тижні президентства Ірландії. Цей пакет ще більше спрямований на потоки доходів Росії, перешкоджає її тіньовому флоту та порушує її ланцюги поставок", – заявила МакЕнті.

При цьому міністр наголосила, що Європа продовжує підтримувати Україну проти жорстокої агресивної війни Росії.