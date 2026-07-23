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Уряди мають забезпечити озброєння не лише для армії, а й майже для всієї економіки, – Залужний на Фарнборо-2026

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Уряди мають забезпечити озброєння не лише для армії, а й майже для всієї економіки, – Залужний на Фарнборо-2026
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/

Вразливість критичної інфраструктури перед далекобійними боєприпасами вимагає від урядів країн світу забезпечувати необхідними озброєнням не лише власні збройні сили, але й майже всю економіку, наголосив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24 рр) Валерій Залужний на круглому столі "UK-Ukraine Industrial Cooperation" в рамках міжнародного авіасалону Фарнборо-2026.

"Сучасна війна яскраво демонструє, як відносно невеликі та недорогі боєприпаси успішно діють на дальність у тисячі кілометрів. Критична інфраструктура та енергетичні об’єкти стають особливо вразливими. У більшості країн вони абсолютно беззахисні перед такими ударами. Тож завдання урядів сьогодні – забезпечити необхідні озброєння не лише для армії, а й майже для всієї економіки", – написав Залужний у Facebook за підсумками дискусії.

Він наголосив, що ніхто раніше цього не робив, але саме це зараз робить Україна. "Україна сьогодні – лабораторія сучасної війни. Місце, де формується новий військово-технологічний компонент світу… Наш досвід у сфері БПЛА, РЕБ, автономних систем та штучного інтелекту має формувати розвиток оборонних технологій у країнах НАТО, бо це потрібно, перш за все, Альянсу", – зазначив дипломат.

За словами Залужного, Велика Британія залишається одним із ключових стратегічних партнерів України. "З 2022 року вона вже надала понад 13 млрд фунтів військової допомоги. Ця послідовна підтримка створила основу для переходу двосторонніх відносин від моделі військової допомоги до взаємовигідного партнерства. І дуже добре, що ця співпраця вийшла на новий рівень, коли головним напрямом стає не лише підтримка України, а й спільне створення нових виробництв", – зазначив він.

Залужний подякував організаторам "UK-Ukraine Industrial Cooperation" "за зусилля на шляху розвитку спільного виробництва, інвестицій і технологічної кооперації", а також повідомив про "конструктивну розмову" з директором Ukraine Capability Hub Міністерства оборони Великої Британії, віце-маршалом авіації Марком Дж. Фарреллом, який веде напрямок військової допомоги Україні.

#озброєння_армії #фарнборо #економіка #залужний
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