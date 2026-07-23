Генпрокурор: Екскерівнику оборонного підприємства повідомлено нову підозру – в недостовірному декларуванні

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили нові підозри колишньому виконувачу обов’язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Поки одні працювали на оборону країни, інші розбирали оборонне підприємство на металобрухт, а кошти витрачалися на придбання елітних автомобілів", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, керівник колишнього оборонного підприємства, яке перебувало в стадії приватизації, замість належного управління його активами фактично разом з підлеглими організували схему його знищення. "Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт", – зазначив Кравченко.

За його словами, правоохоронці задокументували, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання.

"Збитки державному підприємству становлять мільйони гривень", – уточнив він.

Генпрокурор зауважив, що раніше цьому ж колишньому керівнику та головному інженеру вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди.

"Також під час війни підозрюваний став фактичним власником парку елітних автомобілей, зокрема BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago", – повідомив генпрокурор.

За даними слідства, дороговартісні авто оформлювали на родичів і пов’язаних осіб, хоча насправді ними володів та користувався фігурант особисто, при цьому не декларував їх.

"Тепер йому повідомлено нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки", – зазначив Кравченко.

Він акцентував, що один із найпоказовіших епізодів – це купівля в 2024 році Audi RS7. "Автомобіль придбали за 4 млн грн, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тис. грн. Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів", – наголосив генпрокурор.

Через пів року, за його словами, Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з’явився.

"Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік – майже на 13 млн грн", – поінформував Кравченко.

Досудове розслідування завершено. Підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.