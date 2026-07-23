Кошта: 21-й пакет санкцій для РФ – це ще один крок для посилення тиску на РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що ухвалення послами країн-членів Європейського союзу 21-го пакету санкцій для Росії є ще одним рішучим кроком для посилення тиску на Росію з метою покласти кінець війні, яку вона веде проти України.

Відповідний коментар він розмістив у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи ухвалене послами рішення.

"Ще один рішучий крок для посилення тиску на Росію. Наш 21-й пакет санкцій спрямований на сектори з найбільшим впливом: енергетику, фінансові послуги, криптовалюту та торгівлю", – зазначив Кошта.

Президент Європейської ради наголосив, що підтримка Європейським союзом України та справедливого та сталого миру залишається непохитною.