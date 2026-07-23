Кабмін пропонує Раді у 2-3 рази збільшити виплати на дітей

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Зазначається, що законопроєкт є одним із ключових етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.

Зокрема, документ комплексно реформує систему захисту дітей, посилює державну підтримку сімейних форм виховання, зміцнює спроможність служб у справах дітей та забезпечує швидше реагування на випадки загрози життю і здоров’ю дитини.

У Мінсоцполітики зазначили, що у разі ухвалення законопроєкту виплати на дітей зростуть у 2-3 рази.

Так, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу, може збільшитися з нинішніх 7 042 – 8 780 грн до 15 750 – 20 250 грн залежно від віку – приблизно у 2,7-2,8 раза.

Для дітей з інвалідністю виплати зростуть майже у тричі: з 9 860 – 12 292 до 24 750 – 29 250 грн.

"Вперше з’являється одноразова виплата у розмірі 36 тис. грн при встановленні опіки чи піклування над дитиною, а також при її влаштуванні в прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу", – розповіли у відомстві.

Також законопроєктом пропонується запровадити цілодобове оперативне реагування на повідомлення про загрозу дитині – вночі, у вихідні та святкові дні.

"У зв’язку з цим законопроект пропонує переглянути норматив чисельності працівників служб у справах дітей на рівні територіальних громад. Для міських громад передбачається один працівник служби не більш як на 1,5 тисячі дітей, для сільських і селищних громад – один працівник не більш як на 800 дітей. У громадах з меншою кількістю дітей служба має складатися щонайменше з трьох працівників", – йдеться в повідомленні.

Крім того, буде унормовано, що дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування, може перебувати в закладі не більше шести місяців, доки для неї шукають сім’ю – усиновлення, опіку, прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу.

Так, із 2027 року нові сімейні форми виховання пропонується створювати у форматі прийомних сімей, водночас усі дитячі будинки сімейного типу, створені раніше, продовжать функціонувати.

Серед іншого забороняється розлучати братів і сестер під час усиновлення чи влаштування в сім’ю, крім окремих ситуацій, які детально вивчатимуться органом опіки та піклування, та за умови, що це відповідатиме інтересам дитини.

Документ передбачає, що усиновлювачам буде заборонено приховувати від дитини факт її усиновлення – таємниця зберігається лише для сторонніх осіб.

"Якщо суд ухвалив рішення про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, орган опіки та піклування зобов’язаний у визначений судом строк подати звіт про здійснені заходи щодо усунення причин небезпеки для дитини. Якщо звіт не подано вчасно без поважних причин – на голову органу опіки накладається персональний штраф", – розповіли в міністерстві.

Якщо бездіяльність посадовців призвела до того, що дитина й сім’я не отримали потрібної допомоги, суд буде зобов’язаний повідомити про це органи досудового розслідування.

"Реалізація законопроєкту дозволить громадам і службам у справах дітей швидше реагувати на випадки загрози для дитини, забезпечити кращу взаємодію між усіма відповідальними органами та посилити підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах", – вважають у відомстві.