Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій для РФ

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу узгодили 21-й пакет санкцій для Росії.

Про це за результатами засідання Комітету постійних представників (COREPER) журналістам повідомив європейський дипломат. Таким чином, технічна робота буде завершена, і письмова процедура прийняття буде розпочата сьогодні вдень.

За його словами, переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Європейського союзу так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій.

Дипломат наголосив, що всі країни-члени ЄС були єдиними у прагненні щодо подальших рішучих заходів з метою обмежити здатність Росії продовжувати війну агресії проти України. При цьому співрозмовник журналістів наголосив, що досягнута сьогодні угода буде продовжувати збільшувати тиск на Росію і є демонстрацією чітких зобов’язань щодо підтримки України.

Дипломат також повідомив, що цей пакет санкцій є суттєвим та ще одним кроком в обмеженні спроможностей воєнної економіки Росії.

Зокрема, що його словами, було досягнуто згоди продовжити поточний рівень граничної ціни на нафту ще на 12 місяців, що позбавить Росію значних доходів від нафти на тлі волатильності на енергетичних ринках.

Крім того, досягнуто компромісу щодо невирішеного питання, що стосується передачі ЗПГ третім країнам. Так, обмежене виключення стосується передачі ЗПГ третім країнам та пов’язаних з цим закупівель за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Будь-яке розширення цих передач операторами ЄС обмежене. Рада щорічно переглядатиме виключення.

Пакет також містить найбільшу кількість окремих переліків серед усіх пакетів санкцій за останні чотири роки. Він включає широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти російського фінансового сектору, та нові заходи проти криптовалют. Також було узгоджено подальші переліки суден так званого Тіньового флоту та їхніх суб’єктів. Пакет зобов’язує вжити необхідних заходів для обмеження віз для колишніх російських комбатантів. Він також включає нові торговельні обмеження, які ще більше обмежують військову промисловість Росії.