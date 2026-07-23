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Усі учасники основної сесії ЄФВВ до магістратури отримали результати у персональних кабінетах – УЦОЯО

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Усі учасники основної сесії ЄФВВ до магістратури отримали результати у персональних кабінетах – УЦОЯО

Всі учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури отримали результати в кабінетах учасників вступних випробувань, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У  відповідній вкладці в кабінетах учасників вступних випробувань  уже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України", – йдеться в повідомленні Центру.

Крім того, учасники ЄФВВ мають змогу завантажити картку результатів з кожного блоку цього вступного випробування, у якій зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання. 

Зазначається, що результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та ЄФВВ за шкалою 100-200 отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.

Як повідомлялося, основна сесія вступних випробувань до магістратури проходила з 26 червня до 14 липня, а охочі вступити до аспірантури складатимуть випробування із 14 до 29 липня.

На вступні в магістратуру і аспірантуру в 2026 році зареєструвалося понад 120 тис. вступників.

#єфвв #персональні_кабінети #магістратура
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