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Події

Помер ще один постраждалий унаслідок удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова 19 липня

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У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетного удару по поштовому терміналу в Новому Коротичі 19 липня, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Весь цей час наші лікарі боролися за життя 68-річного чоловіка. Але його поранення виявилися надто важкими", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок удару 19 липня зросла до п'яти.

Як повідомлялося, внаслідок удару по поштовому терміналу четверо осіб загинули, ще 20 постраждали.

#харківська_область #обстріли
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