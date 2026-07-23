Кабмін скасував створення Коордцентру з бронювання військовозобов'язаних

Кабінет міністрів України скасував постанови уряду щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних, повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу").

Зокрема, скасовано постанову від 8 липня "Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", яка не була опублікована.

Раніше, 16 липня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило на своєму сайті, що даний Коордцентр буде діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган уряду, а у колі його завдань: координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання; розгляд пропозицій держорганів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення.

Зазначалося, що державним органом буде необхідно враховувати рекомендації Коордцентру під час прийняття рішень про критичну важливість підприємств.

Пізніше Мінекономіки анулювало свій пресреліз з даного питання, а сама ініціатива викликала широкий резонанс і обговорення доцільності такого дорадчого органу.

В урядовій доповідній записці, яку оприлюднив Федієнко, значиться, що під час доопрацювання вищезазначеної постанови головним розробником не враховано зауваження Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства розвитку громад та територій та Служби безпеки України.

Таким чином, з огляду на викладене та у зв’язку із зміною складу уряду ухвалено рішення скасувати постанову від 8 липня про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, 22 липня прем’єр-міністр України Сергій Корецький за результатами засідання Кабінету міністрів доручив міністерствам у двотижневий строк подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів – оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи.