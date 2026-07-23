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Троє мешканців Закарпаття організували схему виготовлення підроблених документів України та ЄС

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Правоохоронні органи у Закарпатській області викрили трьох місцевих мешканців, які організували незаконне виробництво та збут підроблених паспортів і посвідчень водія України та країн Європейського Союзу.

За даними на сайті Бюро економічної безпеки (БЕБ), підроблені документи реалізовували як на території України, так і громадянам України, які проживають у країнах ЄС.

Організатора схеми затримали під час передачі чергової партії фальшивих документів. За результатами проведених експертиз підтверджено невідповідність зразкам, які перебувають в офіційному обігу.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено обладнання та бланки для виготовлення підробок із голографічними захисними елементами.

Трьом мешканцям Закарпаття оголошено про підозру за ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України. Організатору суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, розмір якої становить 99,8 тис. грн.

Оперативний супровід здійснюють УСБУ в Закарпатській області та Закарпатське управління ДВБ Нацполіції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

#беб #фальшивка #документи #закарпаття
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