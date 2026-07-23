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Ворог обстріляв Херсонщину, 20 людей постраждали і одна загинула

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Ворог обстріляв Херсонщину, 20 людей постраждали і одна загинула

Російські війська обстріляли Херсонську область, одна людина загинула і 20 постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 20 – дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Зеленівка, Станіслав, Широка Балка, Раківка, Урожайне, Костирка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Дар'ївка, Сагайдачне, Вишневе, Борозенське, Стійке, Шевченківка, Нововоскресенське, Чарівне, Красносільське, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Ромашкове, Олександрівка, Софіївка, Антонівка, Садове, Комишани, Благовіщенське, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Тягинка, Львівські Отруби, Кучерське та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, стільникові вежі, магазин, господарську споруду,  сільгосптехніку, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі.

Між тим, зі звільнених громад регіону евакуювали сімох людей.

 

#херсонська_область #обстріли
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