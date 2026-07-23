Одна людина загинула, ще 11 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 15 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 11 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Харків 6 людей зазнали гострої рекції на стрес; у сел. Золочів зазнали поранень 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка; у сел. Старий Салтів поранено 52-річну жінку, гостра реакція на стрес – у 30-річної жінки; у м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 63-річний чоловік; у с. Юрченкове Вовчанської громади загинула 60-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.