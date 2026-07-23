Окупанти за добу втратили 1460 осіб та 544 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1460 окупантів, 28 танків, 78 артсистем, 12 бронемашин, 1688 БПЛА, а також 544 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб, танків – 12 191 (+28) од, бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од, артилерійських систем – 46 570 (+78) од, РСЗВ – 1 961 (+3) од, засоби ППО – 1 515 (+2) од, літаків – 438 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од, крилаті ракети – 4 936 (+3) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 124 243 (+541) од, спеціальна техніка – 4 453 (+3) од". – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.