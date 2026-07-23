Через російські обстріли прикордоння Сумщини одна людина загинула, ще одна поранена

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула і одна постраждала, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

За його словами, найвищими залишаються ризики для жителів прикордоння.

Зокрема, в середу внаслідок мінометного обстрілу центральної частини Середино-Будської громади вкрай важкі поранення отримав 57-річний місцевий житель. У момент обстрілу чоловік перебував на власному подвір'ї.

"На превеликий жаль, урятувати його не вдалося", – зазначив Григоров.

У Великописарівській громаді російський дрон атакував цивільного чоловіка, який їхав велосипедом між населеними пунктами. За словами Григорова, 44-річного місцевого жителя з численними пораненнями евакуаційним транспортом доправили до лікарні.

"Наразі він перебуває у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб урятувати його життя", – зазначив Григоров.